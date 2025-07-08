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إزالة عقار آيل للسقوط وداهم الخطورة بحارة سوق الأحد في جنوب الجيزة

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إزالة عقار آيل للسقوط وداهم الخطورة بحارة سوق الأحد في جنوب الجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الجهود المبذولة من حي جنوب الجيزة في تنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء والتعامل مع العقارات التي تُشكّل خطورة داهمة على المواطنين.

وتابع المحافظ أعمال الإزالة الكاملة للعقار رقم (20) بحارة سوق الأحد من شارع المحطة والذي يُعد من العقارات ذات الخطورة الداهمة "آيل للسقوط" حيث تم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض ورفع جميع المخلفات الناتجة عنها.

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ إزالة سقف مخالف بإحدى الشقق بالدور الأول بعد الأرضي بالعقار رقم (15) بشارع سعد بن معاذ بمنطقة ترسا وذلك ضمن جهود التصدي لمخالفات البناء وتطبيق القانون.

وشدّد المحافظ على رؤساء الأحياء بسرعة التعامل مع أي مخالفات إنشائية أو عقارات آيلة للسقوط حفاظًا على أرواح المواطنين مؤكدًا استمرار الحملات اليومية للتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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