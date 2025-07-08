ترامب يهدد : سنفرض 10% رسوم جمركية على دول بريكس فى القريب العاجل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 يوليو 2025 08:26 مساءً - قال الرئيس الأمريكى دوناد ترامب، إنه سيفرض 10 % على دول بريكس فى القريب العاجل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأوضح أن رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى ينبغى أن يستقيل على الفور، مشيرا إلى أن الهند عليها أن تدفع 10 بالمئة كرسوم جمركية باعتبارها عضوا فى بريكس.

وتابع ترامب: "لست سعيدا بما يفعله بوتين"، مضيفا: قد نفرض عقوبات قاسية على روسيا وعلى بوتين أن يتوقف.

وأشار ترامب، إلى أنه ليس من العدل أن تعطى الولايات المتحدة الدعم الأكبر لحلف الناتو، موضحا أن الانسحاب من أفغانستان كان أمرا محرجا للولايات المتحدة.

وواصل ترامب: "دمرنا جميع المنشآت النووية الإيرانية"، وهجومنا على إيران كان ناجحا ولم نواجه أى عوائق فى تنفيذه، فالقنابل التى ضربنا بها إيران أصابت أهدافها بدقة.

ولفت إلى أن أموال الرسوم الجمركية ستبدأ بالدخول فى الأول من أغسطس.