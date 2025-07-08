نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة رئيس قطار أسيوط اليوم خلال تأدية عمله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت النقابة العامة للعاملين بهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، برئاسة عبد الفتاح فكري، ببالغ الحزن والأسى، الزميل أحمد بيومي، رئيس قطار أسيوط، الذي وافته المنية اليوم أثناء عمله على القطار رقم ٢٠١٣.

وكلف رئيس النقابة العامة، رئيس اللجنة النقابية لمشرفي القطارات، بسرعة متابعة الإجراءات اللازمة وتيسير نقل الجثمان ليوارى الثرى في مسقط رأسه.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وأحبائه، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء لما قدمه من إخلاص وتفانٍ في أداء الواجب.