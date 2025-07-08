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وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فنزويلا

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وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فنزويلا

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء ٨ يوليو اتصالًا هاتفيًا من السيد “إيفان جيل بينتو” وزير خارجية فنزويلا. تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين فى ضوء احتفال البلدين العام الجارى بمرور ٧٥ عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية. 

وقد شهد الاتصال التشاور حول القضايا الإقليمية وعلى رأسها التطورات فى غزة. ومن جانب آخر، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لقيام الجانب الفنزويلي باختيار مصر كضيف شرف لمعرض كاراكاس الدولى للكتاب ٢٠٢٥.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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