نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فنزويلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء ٨ يوليو اتصالًا هاتفيًا من السيد “إيفان جيل بينتو” وزير خارجية فنزويلا. تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين فى ضوء احتفال البلدين العام الجارى بمرور ٧٥ عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وقد شهد الاتصال التشاور حول القضايا الإقليمية وعلى رأسها التطورات فى غزة. ومن جانب آخر، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لقيام الجانب الفنزويلي باختيار مصر كضيف شرف لمعرض كاراكاس الدولى للكتاب ٢٠٢٥.