نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «التعليم العالي»: نهتم بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع الدراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في العملية التعليمية والمجتمعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لذوي الهمم. أشار إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل أحد أهم أدوات التمكين لهذه الفئة، وتسهم في تطوير قدراتهم، وتعزيز فرصهم في التعليم والعمل والابتكار.

زيارة طلاب ذوي الإعاقة للأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات

في هذا الإطار، قام وفد طلابي يضم 100 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة، يمثلون عددًا من جامعات إقليمي شمال ووسط الصعيد، بزيارة ميدانية إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبها، أشارت الدكتورة شيرين يحيى، مستشار الوزير لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، إلى أن الزيارة الميدانية للأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى تعريف الطلاب من ذوي الإعاقة بالخدمات والتقنيات الحديثة التي توفرها الدولة لتمكينهم، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز المتخصصة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة.

برنامج الزيارة والفعاليات المصاحبة

تضمن برنامج الزيارة شرحًا تفصيليًا حول دور الأكاديمية والخدمات المتخصصة التي تقدمها، أعقبه جولة داخل المعامل المجهزة لدعم مختلف أنواع الإعاقة. كما شملت الزيارة جولات ميدانية بحي الوزارات، وجامع مصر، والمتحف، والأوبرا، وقوس النصر. واختُتمت بلقاء تعريفي في قاعة المؤتمرات بالعاصمة الإدارية، تضمن عرضًا حول مشروعات العاصمة وإمكاناتها المختلفة.