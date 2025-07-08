ضبط عنصر إجرامي بحوزته 452 ألف قرص مخدر بقيمة 73 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 يوليو 2025 05:39 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والعقاقير المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر جنائى شديد الخطورة) بمحاولة جلب كمية من الأقراص المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافه وضبطه بنطاق محافظة الجيزة ، وبحوزته (452 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (73 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.