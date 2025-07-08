الخميس.. غلق باب تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 يوليو 2025 03:34 مساءً - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد غد الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرا، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء المدة المحددة لتلقى الطلبات، تمهيدا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الجمعة المقبلة الموافق 11 يوليو.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن غرفة العمليات المشكلة بمقر الهيئة من خلال المتابعة اللحظية لم ترصد أي معوقات علي مدار الثلاث أيام الماضية وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح علي البرنامج الإلكتروني الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات الرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه جار حاليا مراجعة المستندات المقدمة من المرشحين ومطابقتها على أرض الواقع.

وتواصل 22 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تلقى طلبات الترشح بالنظام الفردي، كما تتلقى 4 محاكم ابتدائية طلبات الترشح بالنظام القوائم حتى يوم الخميس.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.