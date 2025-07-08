نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن المواعيد المتبقية في جدول انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تفاصيل المواعيد المتبقية في الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك عقب تحديد موعد غلق باب الترشح يوم الخميس المقبل 10 يوليو في تمام الساعة الثانية ظهرًا، تمهيدًا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الجمعة 11 يوليو.

المواعيد المهمة المتبقية في جدول انتخابات الشيوخ

وفيما يلي نستعرض بالتفصيل أبرز التوقيتات المعلنة ضمن الجدول الزمني الرسمي:

التاريخ الإجراء 14 - 16 يوليو محكمة القضاء الإداري تفصل في الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين أو الطاعنين على مرشحين مقبولين. 18 يوليو إعلان القائمة النهائية للمرشحين المقبولين بالنظامين الفردي والقوائم. 20 يوليو آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، وفقًا للضوابط المنظمة من الهيئة. 31 يوليو (الساعة 12 صباحًا) بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف جميع الحملات الدعائية، وذلك قبل يومين من موعد الاقتراع. 1 - 2 أغسطس تصويت المصريين بالخارج في مقار البعثات الدبلوماسية. 4 - 5 أغسطس إجراء الانتخابات داخل مصر في جميع اللجان الانتخابية بالمحافظات. 25 - 26 أغسطس جولة الإعادة للمصريين بالخارج (حال وجود إعادة). 27 - 28 أغسطس جولة الإعادة للمصريين بالداخل. 4 سبتمبر 2025 إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية.

استمرار استقبال طلبات الترشح حتى الخميس

تواصل الهيئة عبر 22 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تلقي طلبات الترشح بالنظام الفردي، في حين تستقبل 4 محاكم ابتدائية أخرى طلبات الترشح بنظام القوائم حتى موعد الغلق الرسمي بعد غدٍ الخميس.

وأفادت الهيئة أن عمليات مراجعة وفحص مستندات المرشحين ما زالت جارية، بالتزامن مع استعداد لجان فحص الطلبات لإعداد الكشوف النهائية التي ستُعرض بشكل علني في مقار المحاكم المختصة عقب إعلان القائمة المبدئية.

تشكيل مجلس الشيوخ وفقًا للقانون

يُذكر أن مجلس الشيوخ يتكون من 300 عضو:

ثلثا الأعضاء يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.

الثلث الباقي يُعينه رئيس الجمهورية.

يتم تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.

توزيع الدوائر الانتخابية

تُقسم جمهورية مصر العربية إلى:

27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي.

4 دوائر بنظام القوائم:

دائرتان مخصصتان لـ 13 مقعدًا لكل منهما.

دائرتان مخصصتان لـ 37 مقعدًا لكل منهما.

الهيئة: العملية تسير بسلاسة دون معوقات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أية معوقات خلال الأيام الثلاثة الأولى من فتح باب الترشح، وتم رفع جميع المستندات إلكترونيًا عبر البرنامج الرقمي المخصص لضمان التوثيق والحفظ بشكل آمن.

استعدادات نهائية قبل الاقتراع

مع اقتراب موعد الاقتراع، أكدت الهيئة استعدادها التام من خلال خطة تنظيمية ولوجستية محكمة تشمل تجهيز المقار الانتخابية، وطباعة بطاقات الاقتراع، وتوزيع الرموز الانتخابية، إلى جانب حملات التوعية للمواطنين حول آليات التصويت ومواعيده.