نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. استعلم برقم الجلوس فور اعتماد النتيجة رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنشر نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على الموقع الرسمي للوزارة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك فور اعتمادها من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وانتهاء إجراءات مراجعة النتيجة وتحديد أوائل الجمهورية في جميع التخصصات الفنية.

ومن المقرر أن تتيح الوزارة نتيجة الدبلومات الفنية للطلاب إلكترونيًا من خلال رابط مباشر على بوابة التعليم الفني التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم، حيث سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجتهم باستخدام رقم الجلوس فقط، بمجرد اعتمادها بشكل رسمي.

ويشمل رابط النتيجة جميع الشعب والتخصصات، سواء نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، في الأقسام الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستكون متاحة بشكل مجاني لجميع الطلاب من خلال الرابط الإلكتروني المعتمد، مع إمكانية معرفة درجات كل مادة بالتفصيل.

ويمكن للطلاب الدخول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 عبر الموقع التالي:

[https://fany.emis.gov.eg]

وتنصح الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الروابط الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الاعتماد على أي مواقع غير رسمية في الحصول على النتيجة، حرصًا على الخصوصية وسلامة البيانات.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أن النتيجة ستُعلن إلكترونيًا بعد الانتهاء من كل أعمال التصحيح ورصد الدرجات، على أن تعلن أسماء الأوائل قبل إتاحة النتائج لباقي الطلاب عبر الموقع الرسمي.

تابعوا الموقع الإلكتروني للوزارة والصفحات الرسمية على مواقع التواصل للحصول على آخر التحديثات ورابط النتيجة فور اعتماده رسميًا.