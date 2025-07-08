جامعة بني سويف تُكرم نقيب الإعلاميين لدوره البحثي والتطبيقي

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أحمد جودة - القاهرة - كرّمت جامعة بني سويف النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، تقديرًا لدوره البحثي والتطبيقي في خدمة الحياة الإعلامية وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال تخريج كوادر إعلامية متميزة علميًا وتكنولوجيًا.

وجاء التكريم من كلية الإعلام بجامعة بني سويف، عقب الكلمة التي ألقاها النائب الدكتور طارق سعده خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي الثالث بعنوان: "الإعلام وقضايا الإنسانية"، حيث قال:

"إن المجتمع الدولي مليء بالتحديات الصارخة، ما يستوجب من أصحاب المهن والعلماء والمثقفين والإعلاميين أن تكون لهم رؤى واضحة تجاه نشر ثقافة السلام، ونبذ الحروب والصراعات، لضمان مجتمع سليم نسلمه للأجيال القادمة واقعًا مليئًا بالخير لا بالشر، بالحب لا بالكراهية، بالسلام لا بالحرب أو القتال. وهذا يتطلب جهدًا إعلاميًا مهنيًا صادقًا يقدم القيم النبيلة على كل شيء".

وقدّم الأستاذ الدكتور ممدوح مكاوي، عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف ورئيس المؤتمر، درع التكريم للسيد النقيب، تقديرًا لدوره البارز على المستويين الأكاديمي والتطبيقي.

ووجّه النائب الدكتور طارق سعده الشكر لإدارة الجامعة على هذا التكريم، الذي جاء من قلعة علمية كبيرة، وهي كلية الإعلام بجامعة بني سويف.