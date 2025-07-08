نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان القائمة المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ الجمعة المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ سيكون بعد غدٍ الخميس 10 يوليو 2025 في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على أن يتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الجمعة 11 يوليو، تمهيدًا لانطلاق السباق الانتخابي المرتقب.

وأكدت الهيئة أن لجان فحص طلبات الترشح ستبدأ فور غلق باب الترشح أعمالها للتحقق من توافر شروط الترشح القانونية في المستندات المقدمة من المتقدمين، سواء كانوا مرشحين بالنظام الفردي أو ضمن القوائم الانتخابية.

فحص دقيق لانتماءات المرشحين وصحة المستندات

وأوضحت الهيئة أن اللجان المتخصصة ستُراجع أيضًا مدى صحة انتماء المرشحين للأحزاب السياسية في حالة الترشح الحزبي، أو تأكيد استقلاليتهم في حال الترشح كمستقلين، إلى جانب مراجعة مستندات المرشحين الاحتياطيين في القوائم.

وبعد الانتهاء من الفحص، سيتم إعداد كشفين رسميين:

الأول: خاص بمرشحي النظام الفردي، يتضمن الأسماء والرموز الانتخابية والانتماءات الحزبية أو كونهم مستقلين.

الثاني: خاص بمرشحي القوائم، يتضمن اسم القائمة، وصفة كل مرشح (أصلي أو احتياطي)، وانتمائه السياسي.

وستُعرض الكشوف بطريقة علنية أمام مقار المحاكم الابتدائية المختصة اعتبارًا من الجمعة المقبلة.

لا معوقات في تلقّي طلبات الترشح ومراجعة المستندات مستمرة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن غرفة العمليات المركزية التابعة لها تتابع لحظيًا عمليات التقديم، ولم ترصد أي معوقات خلال الأيام الثلاثة الماضية. كما تم رفع كافة مستندات الترشح على النظام الإلكتروني المخصص لذلك، والذي يتيح رقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا بشكل آمن.

وتواصل 22 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية استقبال طلبات الترشح بنظام الفردي، إلى جانب 4 محاكم ابتدائية تتلقى طلبات الترشح بنظام القوائم، حتى الموعد النهائي المحدد.

تعديلات قانون مجلس الشيوخ وموعد إعلان القوائم

يأتي ذلك في أعقاب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة به.

وينص القانون الجديد على أن يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثي الأعضاء عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي. كما يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

تقسيم الدوائر الانتخابية

تنقسم الدوائر الانتخابية إلى:

27 دائرة مخصصة للنظام الفردي.

4 دوائر مخصصة لنظام القائمة:

دائرتان منهما تضم كل واحدة 13 مقعدًا.

والدائرتان الأخريان تضم كل واحدة 37 مقعدًا.

استعدادات مكثفة لضمان نزاهة الانتخابات

تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها بضمان الشفافية الكاملة ونزاهة العملية الانتخابية، من خلال تدقيق جميع المستندات، وتنفيذ خطة تقنية حديثة لحفظ بيانات المرشحين، وسط رقابة قضائية وإدارية محكمة تضمن سير العملية بسلاسة وفقًا للقانون والدستور.

وتُعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 إحدى المحطات الديمقراطية المهمة في المشهد السياسي المصري، وتأتي ضمن رؤية الدولة لتفعيل دور الغرفة الثانية للبرلمان وتعزيز المشاركة الشعبية في صياغة السياسات العامة والتشريعات.