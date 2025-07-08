نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح قبة «سيدي جوهر المدني» في شارع الركبية بحي الخليفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت وزارة السياحة والآثار، صباح اليوم الثلاثاء، قبة الأمير صفي الدين جوهر الناصري المالكي، الشهير بسيدي جوهر المدني بين أهالي المنطقة، وهي قبة أثرية ترجع إلى العصر المملوكي وذلك بعد انتهاء أعمال الترميم بها، وهي تقع في شارع الركبية المتفرع من شارع الصليبة بحي الخليفة في القاهرة.

وشهد الافتتاح، وزير السياحة والآثار، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والسفير البريطاني جاريث بابلي، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور ضياء زهران نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتورة مي الإبراشي رئيس مبادرة مجاورة، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، وقيادات محافظة القاهرة.

ومن ناحيتها عرضت الدكتورة مي الإبراشي، رئيسة مبادرة مجاورة المشرفة على أعمال الترميم، فيلمًا تسجيليًا يشرح عمليات الترميم التي جرت على المبنى، والذي كان يعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وكذلك تساقط بعض عناصره الزخرفية، حيث تم عمل خفض منسوب للمياه، وتجفيفها بالكامل، بحيث ظهرت أرضية المبنى الرئيسية، واستعادة العناصر المفقودة، واستكمالها.

يذكر أن أعمال ترميم القبة تمت بالتعاون ما بين المجلس الأعلى للآثار، ومبادرة مجاورة، والمجلس البريطاني.

قبة صفي الدين جوهر

أنشأها صفي الدين جوهر الناصري المالكي ويعرف أحيانًا بسيدي مقدم المماليك السلطانية في أيام السلطان المملوكي البحري بيبرس الجاشنكير، في سنة 714هـ/ 1314م، وتقع في شارع الركبية متفرع من شارع الصليبية بحي الخليفة في مدينة القاهرة، وتتكون من مساحة مستطيلة غير منتظمة قسمت إلى دركاة تلي المدخل الرئيسي، تؤدي هذه الدركاة إلى صحن مكشوف وقبة الدفن التي يتقدمها من جهتها الجنوبية الشرقية مصلى.

b1d3da75-7fa7-4496-a8b1-7d11868c5395

537a7d18-c472-4ed9-99e5-63fb7db5afbd