نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراء احترازي بسبب الطقس.. مترو الأنفاق يعلن تقليل سرعة القطارات إلى 60 كم/س حفاظًا على سلامة الركاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إذاعة مترو الأنفاق الداخلية بمحطات الخطوط الثلاثة، الثلاثاء 8 يوليو 2025، تنبيهًا رسميًا لنظار المحطات بتقليل سرعة القطارات إلى 60 كيلومترًا في الساعة على جميع الخطوط، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لمواجهة موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد حاليًا.

وذكرت الإذاعة الداخلية أن القرار جاء حرصًا على سلامة التشغيل وتأمين الركاب، خاصة خلال ساعات الذروة التي تشهد ازدحامًا شديدًا داخل العربات وعلى الأرصفة.

إجراء احترازي لتفادي أعطال الشبكة والحفاظ على منظومة المترو

وأوضح مصدر مسؤول بالشركة أن تقليل السرعة يأتي ضمن خطة الطوارئ التي يتم تفعيلها خلال الظروف المناخية القاسية، إذ أن درجات الحرارة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على سلامة مكونات منظومة المترو من القضبان والعربات، مشيرًا إلى أن اتخاذ هذا الإجراء يضمن استمرارية التشغيل الآمن وتفادي أي مشكلات محتملة.

وأضاف المصدر أن فرق الصيانة والهندسة الفنية بالمحطات تتابع الوضع لحظة بلحظة، ويتم التنسيق مع غرفة العمليات المركزية لاتخاذ أي قرارات إضافية حال تطلب الأمر، مؤكدًا أن تقليل السرعة لن يؤثر بشكل كبير على انتظام حركة القطارات أو جداول التشغيل.

إجراء مماثل في السنوات السابقة

ويعد هذا الإجراء أمرًا متكررًا خلال فصل الصيف، حيث تلجأ إدارة المترو إلى تقليل السرعة في الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة الحدود الآمنة للتشغيل، وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية لتشغيل قطارات الأنفاق في الأجواء الحارة.

يُذكر أن هيئة الأرصاد الجوية كانت قد حذرت في وقت سابق من اليوم من ارتفاع كبير في نسب الرطوبة ودرجات الحرارة المحسوسة، والتي وصلت إلى 40 درجة مئوية في القاهرة و43 في جنوب الصعيد، ما أدى إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية في قطاعات المواصلات والنقل العام.