نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ تمهيدًا لإعلان القائمة المبدئية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها النهائية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث أعلنت رسميًا أن باب الترشح سيُغلق في تمام الساعة الثانية ظهر الخميس 10 يوليو الجاري، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشح.

وأكدت الهيئة أن الإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين سيتم يوم الجمعة الموافق 11 يوليو 2025، تمهيدًا لانطلاق باقي مراحل العملية الانتخابية.

غرفة عمليات الهيئة: لا معوقات حتى الآن

أشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن غرفة العمليات المركزية بمقرها تابعت سير العمل في مختلف المحافظات على مدار الأيام الثلاثة الماضية، ولم يتم رصد أي معوقات تُذكر، حيث تم استقبال طلبات الترشح من الراغبين بكل سلاسة.

وأضاف البيان أن جميع المستندات المطلوبة رُفعت إلكترونيًا على النظام الرقمي المخصص لذلك، حيث تم رقمنة كافة الأوراق وحفظها ضمن قاعدة بيانات الهيئة، في إطار خطة شاملة للحوكمة الإلكترونية وضمان الشفافية.

26 محكمة تتلقى الطلبات حتى الخميس

ما تزال 22 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تستقبل طلبات الترشح على النظام الفردي، إلى جانب 4 محاكم ابتدائية تتلقى طلبات الترشح بنظام القوائم، وسط رقابة مشددة لضمان حسن سير الإجراءات، على أن تُغلق أبواب التقديم في الموعد المعلن دون أي تمديد.

وأكدت الهيئة أنه يجري حاليًا مراجعة دقيقة للمستندات المقدمة من جميع المرشحين ومطابقتها على أرض الواقع قبل إعلان القائمة الأولية.

تشكيل المجلس وعدد المقاعد

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق مؤخرًا على تعديلات قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر، تمهيدًا لإجراء الانتخابات وفق الآليات الجديدة.

ويتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثي الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر، كما ينص القانون على تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.

وبحسب تقسيم الدوائر الانتخابية: