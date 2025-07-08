حريق هائل يلتهم مصنع لصناعات الإسفنج بدمياط والدفع بـ 20 سيارة إطفاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 يوليو 2025 02:31 مساءً - اندلع ، منذ قليل، حريق هائل داخل أحد المصانع لإنتاج الإسفنج بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة التابعة لمحافظة دمياط.

وتفاجأ الأهالى بتطاير للسنة اللهب مع تواجد أدخنة بشكل كثيف جراء الحادث، بينما دفعت الحماية المدينة بأكثر من 20 سيارة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما دفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات.

وحسب روايات شهود عيان أن الحريق نشب داخل مصنع لإنتاج الاسفنج بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، وأكد شهود العيان أيضا أن النيران بلغت عدة مبانى مجاورة للمصنع المنكوب، ما أدى إلى وقوع حريق هائل.

وتجرى الآن محاولات السيطرة على الحريق من قبل رجال الحماية المدنية.