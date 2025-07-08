نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يبحث التعاون النووي مع مدير "روسآتوم" الروسية بمدينة العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، بمدينة العلمين الجديدة، السيد أليكسي ليخاتشوف المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية "روسآتوم"، وذلك في إطار متابعة مستجدات التعاون المصري الروسي في مجال الطاقة النووية، وبخاصة مشروع محطة الضبعة النووية.

حضر اللقاء من الجانب الروسي كل من:

الدكتور أندريه بيتروف رئيس شركة "أتوم ستروى إكسبورت".

السفير جورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى مصر.

ومن الجانب المصري:

المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

الدكتور شريف حلمي محمود، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

مناقشة تطورات مشروع محطة الضبعة النووية

تناول اللقاء تطورات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والتي تمثل أحد أهم مشروعات التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا، في ظل ما تحظى به العلاقات بين البلدين من طابع تاريخي وتنسيق وثيق في العديد من المجالات.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أهمية مشروع محطة الضبعة النووية في دعم رؤية مصر لتأمين مصادر طاقة متنوعة وآمنة ونظيفة، بما يعزز من القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية، ويخدم أهداف التنمية الشاملة.

كما شدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة النووية الدولية، معربًا عن تقديره لجهود الجانب الروسي وشركة روساتوم في تنفيذ المشروع بالشراكة مع الجانب المصري.

إشادة روسية بالتعاون مع مصر في ملف الطاقة النووية

من جانبه، أشاد "ليخاتشوف" بالدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مشروع محطة الضبعة النووية يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التكنولوجية المتقدمة.

كما أعرب عن التزام "روسآتوم" الكامل بتنفيذ المشروع وفق أرقى المعايير الفنية والبيئية، وبما يتماشى مع ما توليه مصر من اهتمام خاص بقطاع الطاقة المستدامة.

أهمية المشروع في دعم التحول للطاقة النظيفة

ويُعد مشروع محطة الضبعة النووية أول محطة من نوعها في مصر، وتتكون من 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المتطور VVER-1200، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في: