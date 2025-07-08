نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تُحذر: رطوبة مرتفعة تلامس 90% بالقاهرة.. ودرجات الحرارة المحسوسة تصل لـ40 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة على مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في القاهرة الكبرى، حيث تلامس نسبة الرطوبة العظمى ليلًا 88%، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بشكل كبير، لتصل درجات الحرارة المحسوسة بالقاهرة إلى 40 درجة مئوية، بينما تسجل 43 درجة بجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال الأيام الجارية يؤدي إلى إحساس فعلي أعلى بدرجتين إلى أربع درجات من المسجل في الظل، ما يفاقم شعور المواطنين بالحر.

نسب الرطوبة المتوقعة اليوم على مختلف المناطق

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

عظمى ليلًا: 80 – 88%

صغرى نهارًا: 35 – 40%

السواحل الشمالية:

عظمى ليلًا: 90 – 97%

صغرى نهارًا: 50 – 55%

شمال الصعيد:

عظمى ليلًا: 55 – 65%

صغرى نهارًا: 25 – 30%

جنوب الصعيد:

عظمى ليلًا: 30 – 40%

صغرى نهارًا: 10 – 15%

اضطراب الملاحة البحرية وتحذيرات خاصة

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد اليوم اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية بعدد من المناطق الساحلية، خاصة سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 و50 كم/س، فيما يصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 4 أمتار، وهو ما يستوجب توخي الحذر من قِبل الصيادين والبحارة.

توقعات الطقس خلال اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد أجواءً شديدة الحرارة رطبة نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، ويكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشار شاهين إلى أن الرطوبة المرتفعة تزيد الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات، متوقعًا ظهور شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح بين 4 إلى 8 صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم

القاهرة:

العظمى: 37°

الصغرى: 24°

الإسكندرية:

العظمى: 31°

الصغرى: 22°

مطروح:

العظمى: 30°

الصغرى: 21°

سوهاج:

العظمى: 41°

الصغرى: 26°

قنا:

العظمى: 42°

الصغرى: 27°

أسوان:

العظمى: 43°

الصغرى: 28°

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