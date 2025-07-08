نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة: عودة خدمات المحمول بالكامل قبل عصر اليوم بعد حريق سنترال رمسيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن خدمات المحمول في مصر ستعود بجودة كاملة قبل عصر اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، بعد أن تأثرت بشكل جزئي بسبب حريق سنترال رمسيس الذي اندلع مساء أمس.

وأكد الوزير خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن 80% من خدمات السنترال عادت بالفعل للعمل بكفاءة، ومن المتوقع استعادة كامل الخدمات بنسبة 100% خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن التحسن سيكون تدريجيًا بمعدل 5% كل خمس ساعات.

قطع الخدمة كان اختياريًا لحماية باقي الشبكة

وكشف فوزي أن قرار قطع خدمات الاتصالات كان اختياريًا من قبل الجهات المختصة، لمنع تفاقم الخسائر وتأمين باقي السنترالات، مضيفًا أن البيانات التي تضررت جراء الحريق مؤمنة بالكامل، حيث توجد نسخ احتياطية من جميع البيانات الحيوية، وهو ما ساهم في سرعة استعادة الخدمة.

وأشار إلى أن السنترال يخدم نحو 50 ألف عميل في محيطه تأثرت خدماتهم، لكن من المتوقع عودة الاتصالات إليهم بالكامل قبل نهاية اليوم، بينما استمرت الخدمة بجودة 80% خارج النطاق المباشر للسنترال.

سنترال رمسيس سيتم فكه تدريجيًا وعدم الاعتماد عليه مستقبلًا

وأوضح الوزير أن سنترال رمسيس كان مركزًا رئيسيًا في شبكة الاتصالات، لكن الدولة بدأت بالفعل في فك الاعتماد عليه تدريجيًا وتوزيع الأحمال على سنترالات بديلة، مضيفًا أن استمرار عمل خدمات الاتصالات في جميع المحافظات يؤكد أن الجمهورية ليست معتمدة كليًا عليه.

وأكد تشكيل لجنة هندسية لفحص البنية الإنشائية لمبنى السنترال، إضافة إلى لجنة حكومية مختصة لمتابعة الموقف الكامل والتحقيق في أسباب الحريق، بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة التي بدأت بالفعل.

خدمات الشبكات الأربعة تعود تدريجيًا

وأوضح فوزي أن جميع مشغلي خدمات المحمول الأربعة تأثرت خدماتهم بشكل مؤقت بفعل الحريق، لكن الخدمة عادت بجودة كاملة قبل عصر اليوم، وهو ما تم من خلال المناورات التقنية وإعادة توزيع الأحمال على الشبكات البديلة، مشيرًا إلى أن هذا الموقف أثبت مرونة واستعداد الشبكة القومية للاتصالات لمواجهة الطوارئ.

جهود الحكومة لاحتواء الأزمة

وختم الوزير تصريحه بتأكيد أن الحكومة تتابع الموقف لحظة بلحظة، وأن الأولوية القصوى هي سلامة المواطنين واستمرار الخدمات الحيوية، موجهًا الشكر لقوات الحماية المدنية على سرعة تدخلها، وللأطقم الفنية التي تعمل منذ اللحظة الأولى لاحتواء آثار الحريق وضمان استمرار الخدمة.