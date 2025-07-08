نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم توضح آلية تغيير المسار الدراسي في "البكالوريا المصرية".. حرية مرنة وتخصصات متعددة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل وآلية تغيير المسار الدراسي ضمن نظام "البكالوريا المصرية" الجديد، مؤكدًا أن النظام تم تصميمه بمنتهى المرونة لتوفير حرية الاختيار والتغيير للطلاب دون عوائق أو أعباء دراسية إضافية.

وأوضح "البصال"، خلال تصريحاته صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، أن أحد أبرز مميزات النظام الجديد للبكالوريا يتمثل في سهولة تغيير المسار الدراسي، حيث تم تصميم البنية التعليمية بحيث يكون الفرق بين أي مسارين في مادتين تخصصيتين فقط، مما يتيح للطالب تغيير مساره بسهولة دون الحاجة لإعادة دراسة المواد التي أنجزها بالفعل.

متى يمكن للطالب تغيير المسار؟

أشار نائب وزير التعليم إلى أن الطالب يمكنه تعديل مساره الدراسي في الحالات التالية:

بعد الانتهاء من الصف الثاني الثانوي.

أثناء دراسة الصف الثالث الثانوي.

كما يمكنه أيضًا دمج مسارين معًا، من خلال دراسة 4 مواد تخصصية بدلًا من مادتين فقط، بما يتيح له توسيع أفق اختياراته الجامعية والمهنية لاحقًا.

مسارات تخصصية متنوعة ضمن "البكالوريا المصرية"

لفت نائب الوزير إلى أن نظام البكالوريا يضم أربعة مسارات رئيسية، يبدأ الطالب في اختيار أحدها مع بداية الصف الثاني الثانوي، وهي:

مسار الطب وعلوم الحياة

مسار الهندسة والحاسبات

مسار قطاع الأعمال

مسار الآداب والفنون

وتتكون الخطة الدراسية من:

4 مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية).

3 مواد تخصصية تتغير وفقًا للمسار الذي يختاره الطالب.

ويُتيح هذا النظام الجديد مرونة عالية تسمح بالتنقل بين المسارات من خلال استبدال مادتين فقط، مما يحقق تكافؤ الفرص وتعدد الخيارات.

نظام مجاني لجميع الطلاب على غرار النظم الدولية

وشدد "البصال" على أن هذا النموذج التعليمي المتطور كان في السابق متاحًا فقط لفئات محدودة من الطلاب القادرين على تحمل تكاليفه الباهظة في الأنظمة الدولية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية توفره الآن مجانًا لجميع الطلاب، دون أي أعباء مالية.