نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة توضح: "الثانوية العامة" مستمرة.. و"البكالوريا المصرية" بديل تعليمي اختياري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء نظام الثانوية العامة التقليدي بعد تطبيق مشروع "البكالوريا المصرية"، مشددًا على أن نظام الثانوية العامة لا يزال قائمًا ومستمرًا دون أي تغيير أو إلغاء.

وأوضح المركز في بيان رسمي اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، أن مشروع "البكالوريا المصرية" يمثل مسارًا تعليميًا اختياريًا بجانب نظام الثانوية العامة، ويهدف إلى إتاحة تنوع في المسارات التعليمية بما يتوافق مع قدرات الطلاب وميولهم، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية.

مشروع البكالوريا: تطوير للمحتوى وتنمية للمهارات

وأشار البيان إلى أن "البكالوريا المصرية" تمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الثانوي من خلال:

منح الطالب حرية اختيار المواد الدراسية التي يرغب في دراستها.

التركيز على تنمية المهارات والفهم العميق بدلًا من الاقتصار على الحفظ والتلقين.

اعتماد نظام تقييم حديث يرتكز على التحليل والتفكير النقدي والبحث العلمي.

تحقيق التكامل مع معايير الجودة العالمية في التعليم الثانوي.

وأكد المركز الإعلامي أن الهدف من المشروع ليس استبدال الثانوية العامة، وإنما إضافة مسار اختياري مرن ومبتكر يلبي تطلعات شرائح متعددة من الطلاب، ويعزز من فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني مستقبلًا.

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

ودعا المركز الإعلامي جموع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى: