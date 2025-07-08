نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة تطمئن المواطنين: نسخة احتياطية من بيانات سنترال رمسيس والحريق لم يؤثر على الاتصالات العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن كافة البيانات التي تعرضت للتلف جراء حريق سنترال رمسيس، تم تأمينها مسبقًا من خلال نسخ احتياطية، مما يطمئن الرأي العام بعدم وجود فقد دائم لأي بيانات حيوية تخص المؤسسات أو الأفراد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، حيث قدم الوزير إحاطة رسمية أمام البرلمان بشأن تطورات الحريق الكبير الذي اندلع بمبنى السنترال الرئيسي بمنطقة رمسيس.

انقطاع الخدمة كان اختياريًا لتفادي تفاقم الخسائر

وأوضح فوزي أن قطع الخدمة عن سنترال رمسيس لم يكن نتيجة انهيار كلي، بل قرار اختياري من أجهزة الدولة لمنع امتداد الضرر لباقي المحاور والسنترالات الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء تم بناءً على تقديرات فنية تهدف إلى الحد من الخسائر.

وأضاف أن الإعلام الرسمي والخاص غطى الحدث على مدار الساعة من موقع الحريق، لطمأنة المواطنين ومتابعة جهود الحكومة أولًا بأول.

تأثير الحريق على الخدمات والعملاء

وحول تأثير الحريق على الخدمات، كشف فوزي عن الآتي:

تأثر نحو 50 ألف عميل في محيط السنترال، إلا أن الخدمة عادت قبل نهاية اليوم نفسه.

خارج نطاق السنترال، لم تسجل أعطال شاملة، ولكن جودة الخدمة كانت 80%، وتتحسن بمعدل 5% كل خمس ساعات حتى تعود إلى الكفاءة الكاملة خلال ساعات.

الخدمات الصوتية خارج السنترال لم تتأثر، وتمت معالجتها بشكل سريع.

خدمات المحمول الأربعة تأثرت جزئيًا، لكنها استُعيدت بالكامل قبل منتصف اليوم.

قطاع البنوك تأثر جزئيًا، وتم تنفيذ مناورات عبر الشبكات البديلة لتأمين الخدمات.

البورصة المصرية استعادت خدماتها مساء نفس اليوم.

خدمات التموين تعطلت بشكل محدود وتمت إعادتها للعمل.

مطار القاهرة شهد تأثرًا جزئيًا في بعض أجزاء الخدمة، وعادت بشكل كامل خلال نفس اليوم.

النجدة لم تتأثر إطلاقًا، بينما تأثرت الإسعاف في ثلاث شركات فقط، وعادت الخدمة إليها كاملة بحلول الساعة الرابعة عصرًا من يوم الحادث.

فك تدريجي لسنترال رمسيس والاعتماد على بنية بديلة

أكد الوزير أن سنترال رمسيس كان سنترالًا مركزيًا، لكنه يخضع حاليًا لتفكيك تدريجي من الخدمة، دون أن تعتمد عليه الجمهورية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الشبكات البديلة تغطي كافة أنحاء الجمهورية دون خلل جوهري.

وقال فوزي: "الحديث عن أن مصر كلها تعتمد على سنترال رمسيس غير دقيق... خدمات الاتصالات مستمرة في كل المحافظات ولم تتأثر بشكل كبير".

تحقيقات فنية وهندسية موسعة

وأشار الوزير إلى أنه تم التواصل مع محافظ القاهرة، حيث تم تشكيل لجنة هندسية لفحص الحالة الإنشائية للمبنى، كما تم تشكيل لجنة حكومية لفحص كافة ملابسات الحادث، بينما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها بشكل مستقل لمعرفة أسباب الحريق بدقة.

الحكومة تتعاون مع البرلمان وتواكب الحدث ميدانيًا

اختتم الوزير حديثه بتأكيد التعاون الكامل بين الحكومة والبرلمان، مشيرًا إلى أن وزير الاتصالات كان متواجدًا بموقع الحريق حتى الساعة الثانية صباحًا، وأنه مستعد للإجابة على كافة استفسارات النواب.

كما قدم خالص التعازي لأسر ضحايا الحادث الأربعة، مؤكدًا على دعم الدولة الكامل لهم، والتزامها بتأمين كل ما يلزم لتعويضهم ماديًا ومعنويًا.

وقال: "نؤكد للرأي العام أن البنية التحتية الرقمية لمصر في أمان... ونعمل على معالجة كافة التبعات بشكل علمي ومنهجي وبأقصى درجات الجدية".