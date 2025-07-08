نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال ساعات.. اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وإعلان أسماء الأوائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتماد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024-2025 خلال الساعات المقبلة، وسط حالة من الترقب والانتظار من جانب الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في ظل انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات داخل الكنترولات الرئيسية والفرعية بمختلف المحافظات.

وأكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التعليم أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيقوم باعتماد النتيجة رسميًا عقب مراجعة تقارير الكنترولات وتحديد أسماء أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن النتائج لجميع الطلاب في الشعب الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، بنظامي الثلاث والخمس سنوات.

وأضافت المصادر أن لجان النظام والمراقبة انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة وفقًا لمعايير الجودة التي وضعتها الوزارة هذا العام، مشيرة إلى أنه يتم الآن تجهيز القوائم النهائية للطلاب الأوائل، كما سيتم رفع النتيجة إلكترونيًا على موقع وزارة التربية والتعليم فور اعتمادها.

وسيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم برقم الجلوس من خلال الرابط الرسمي للوزارة، حيث سيتم نشر النتيجة بشكل تدريجي فور تفعيل الرابط. كما يمكن للطلاب معرفة درجاتهم التفصيلية في كل مادة فور الإعلان الرسمي.

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية قد أُجريت خلال الفترة الماضية وسط إجراءات تنظيمية مشددة من قبل الوزارة، لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط وآمن، مع تطبيق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وتدعو الوزارة جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الروابط غير الموثوقة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن النتيجة ستكون متاحة فقط من خلال الموقع الرسمي للوزارة.