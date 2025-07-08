نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يشدد على تنظيم توزيع كتيبات المفاهيم وتأمين لجان الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، سير امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بجميع التعليمات والإجراءات المنظمة للامتحانات، وضمان وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان في الوقت المحدد.

ووجّه الوزير بتنظيم عملية توزيع كتيبات المفاهيم الخاصة بامتحانات مواد الأحياء، والرياضيات التطبيقية، والإحصاء، المقرر عقدها الخميس 10 يوليو الجاري، مؤكدًا على ضرورة الفصل التام بين كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة لكل فئة من الطلاب، سواء من النظام الجديد أو القديم، وذلك لتجنب الأخطاء والعجز في التوزيع.

كما شدد الوزير على أهمية متابعة منظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان قبل وأثناء انعقاد الامتحانات، والتأكيد على دور مسؤولي التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية في هذا الشأن، للحفاظ على الانضباط والشفافية.

ووجّه أيضًا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان استمرار التواجد الأمني حتى انصراف رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمين عملية خروج كراسات الإجابة إلى الكنترولات.

جاء ذلك بالتزامن مع أداء طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وطلاب مدارس STEM امتحانات مقاييس المفاهيم، وسط أجواء من الانضباط والاستقرار بجميع اللجان.