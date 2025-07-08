نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل تُعلن عن 178 فرصة عمل في الإمارات برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه شهريًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار سعيها المتواصل لتوفير فرص عمل لائقة للمصريين بالخارج، أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم على 178 وظيفة جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع واحدة من كبرى شركات المقاولات في الدولة، برواتب تصل إلى 1800 درهم إماراتي شهريًا، بما يعادل نحو 24 ألف جنيه مصري.

التخصصات المطلوبة وعدد الوظائف

أوضحت الوزارة أن الفرص الوظيفية المتاحة تنقسم إلى التخصصات التالية:

92 وظيفة حداد تسليح بناء

86 وظيفة نجار مسلح

وذلك ضمن مشروعات إنشائية كبرى في الإمارات، وبمزايا متعددة تشمل السكن والمواصلات.

شروط التقديم والمزايا الكاملة

أكدت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن هذه الوظائف تأتي ثمرة جهود مكتب التمثيل العمالي في الإمارات، برئاسة منال عبدالعزيز عثمان، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في فتح أسواق جديدة للعمل بالخارج.

وأضافت أن الراتب الشهري يبلغ 1800 درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو 24 ألف جنيه مصري تقريبًا، مع توفير عدد من المزايا للمتقدمين، تشمل:

توفير سكن مجاني

المواصلات من وإلى مواقع العمل

تحمّل كافة مصاريف الاستقدام على نفقة الشركة

وحددت الوزارة الفئة العمرية للمتقدمين ما بين 25 إلى 40 عامًا، مع ضرورة أن يكون لدى المتقدم خبرة مناسبة في المجال.

خطوات التقديم على الوظائف

أشارت الوزارة إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index

وذلك خلال الفترة من الإثنين 7 يوليو 2025 وحتى الخميس 10 يوليو 2025، أي أن التقديم متاح لمدة 4 أيام فقط، مما يتطلب سرعة التسجيل من قبل الراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف.

جهود حكومية لدعم التوظيف الخارجي

أوضحت وزارة العمل أن هذه الفرص تم توفيرها عبر تنسيق مشترك بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتنشيط التوظيف الخارجي وتوفير مصادر دخل جديدة للمواطنين المصريين.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا للجهود المتواصلة في فتح آفاق عمل جديدة للمصريين في أسواق العمل العربية والدولية، مع التأكيد على متابعة الوزارة لجميع مراحل التعاقد، والتأكد من ضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج.