نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء غلق الطريق الإقليمي لمدة أسبوع لتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة السلامة المرورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بدء تنفيذ قرار الغلق المؤقت للطريق الدائري الإقليمي، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، ولمدة أسبوع كامل، وذلك لحين الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتحسين وسائل الأمن والسلامة.

وأوضح المحافظ أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة دراسة الحالة الفنية للطريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينه، خاصة في المناطق التي تشهد أعمال صيانة، مع توفير بدائل مرورية آمنة ومنظمة تضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتخفيف الزحام خلال فترة الإغلاق.

المحاور البديلة خلال فترة غلق الطريق الإقليمي

حددت محافظة المنوفية عددًا من المسارات والمحاور البديلة لتوجيه حركة المركبات خلال فترة الغلق المؤقت، على النحو التالي:

القادم من أشمون، الباجور، ومنوف: يسلك طريق القناطر الخيرية القديم.

القادم من الإسكندرية الزراعي: يسلك الطريق الإقليمي في الاتجاه الصحراوي حتى محور الضبعة، ومنه إلى الطريق الأوسطي.

القادم من بلبيس: يستخدم الطريق الأوسطي أو محور العبور.

القادم من الطريق الصحراوي بالإسماعيلية: يسلك محور 30 يونيو أو الطريق الأوسطي.

القادم من الطريق الزراعي بالإسماعيلية: يستخدم الطريق الأوسطي.

خطوط بديلة بين المدن والمراكز لتيسير الحركة المرورية

أعلنت الأجهزة التنفيذية عن خطوط السير البديلة التي تربط بين المدن والمراكز الرئيسية في المحافظة، وتشمل:

شبين الكوم – أكتوبر: عبر الطريق الزراعي ثم الدائري.

الباجور – المؤسسة: يسلك القناطر الأصلي القديم.

الباجور – بنها: يسلك طريق اسطنها الزراعي.

الباجور – أكتوبر: عبر القناطر ثم الدائري.

أشمون – المؤسسة: يسلك طريق القناطر.

أشمون – أكتوبر: عبر القناطر ثم الدائري.

أشمون – السادات: يسلك شما – منوف – كفر داود.

منوف – المؤسسة: عبر القناطر.

منوف – أكتوبر: عبر القناطر ثم الدائري.

سرس الليان – أكتوبر: يسلك القناطر ثم الدائري.

سرس الليان – المؤسسة: عبر القناطر ثم الدائري.

الشهداء – أكتوبر: يسلك شبين الكوم ثم الزراعي ثم الدائري.

حملات مرورية مشددة وتعليمات صارمة للأجهزة التنفيذية

وجه محافظ المنوفية تعليمات مشددة إلى الأجهزة الأمنية والإدارية المعنية، بضرورة تكثيف الحملات المرورية على المحاور البديلة، مع إلزام قائدي المركبات بعدم تجاوز السرعات المقررة وعدم السير عكس الاتجاه، حفاظًا على الأرواح.

كما طالب مدير مشروع المواقف بمتابعة دقيقة لخطوط السير، والتأكد من الالتزام بالحمولات المقررة، بما يضمن رفع كفاءة وسلامة منظومة النقل خلال فترة الإغلاق.

التزام كامل بتوفير الدعم خلال فترة الصيانة

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ أي إجراء من شأنه الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من جميع الجهات المختصة، وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة تتم وفقًا لخطة زمنية محددة، يتم خلالها مراجعة كل معايير الأمان والسلامة، على أن يُعاد فتح الطريق أمام المواطنين فور الانتهاء من الأعمال المقررة.