نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصرية للاتصالات تنعى موظفيها ضحايا حريق سنترال رمسيس وتؤكد دعمها الكامل لأسرهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد سنترال رمسيس الكائن بمنطقة وسط البلد في العاصمة القاهرة حادثًا مأساويًا، حيث اندلع حريق هائل داخل المبنى، وأسفر عن وفاة أربعة من موظفي الشركة المصرية للاتصالات أثناء تواجدهم في موقع العمل لحظة اندلاع النيران.

أسماء الضحايا من موظفي المصرية للاتصالات

كشفت الشركة عن أسماء ضحايا الحريق، حيث ضمت القائمة كلًا من:

وائل مرزوق: موظف في نيابة الموارد البشرية.

المهندس أحمد رجب: من نيابة الشؤون الفنية.

المهندس محمد طلعت: من نيابة الشؤون الفنية.

المهندس أحمد مصطفى: من نيابة الشؤون الفنية.

وأكدت الشركة أن الضحايا كانوا يؤدون عملهم بتفانٍ وإخلاص حتى اللحظات الأخيرة، وأن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز داخل أروقة الشركة.

المصرية للاتصالات تنعى شهداءها



أصدرت المصرية للاتصالات بيانًا رسميًا نعت فيه موظفيها الذين قضوا جراء الحريق المروع، مشيرة إلى أن فقدانهم يمثل خسارة فادحة للعائلة المؤسسية بأكملها.

وتقدم مجلس إدارة الشركة، والإدارة التنفيذية، وكافة العاملين بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم ومحبيهم، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

توجيهات بدعم كامل لأسر الضحايا

وأوضحت إدارة الشركة أنها تتابع تطورات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة التزامها الكامل بتقديم كل أوجه الدعم المادي والمعنوي لعائلات الضحايا.

وشددت الإدارة على ضرورة الوقوف بجانب أسر الشهداء في هذا المصاب الجلل، تقديرًا لتضحياتهم ووفاءً لما قدموه في سبيل أداء واجبهم الوظيفي.