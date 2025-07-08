بنك دم الهلال الأحمر المصري يرفع درجة الاستعداد القصوى استجابة لحريق سنترال رمسيس

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أحمد جودة - القاهرة -

استجابة لحريق سنترال رمسيس، رفع بنك دم الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد القصوى، لتوفير الفصائل الدموية اللازمة، لمساندة سلطات الدولة في حالة الطوارئ.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت، بلاغًا يفيد باندلاع حريق ضخم داخل مبنى سنترال القاهرة في شارع رمسيس، وهو أحد المباني التابعة للشركة المصرية للاتصالات ويقع في قلب العاصمة.

وسارعت قوات الدفاع المدني بالدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على النيران ومحاصرتها، وسط تكدسات مرورية جراء الحادث، فيما لم تُعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتواصل الجهات المعنية، بالتعاون مع فرق الطوارئ، عمليات السيطرة على الحريق وتأمين الموقع بالكامل، وسط متابعة من أجهزة الدولة المعنية، في الوقت الذي يتواجد فيه الهلال الأحمر كأحد الشركاء الرئيسيين في الاستجابة للكوارث والحالات الإنسانية الطارئة.

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