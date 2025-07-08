نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق مكافحة الإدمان يكثّف حملات التوعية في المواقف العمومية: "المخدرات مش هتضيعك لوحدك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تكثيف جهوده التوعوية داخل المواقف العمومية والميادين العامة، من خلال حملة "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"، التي تستهدف رفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالإدمان، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، ضمن إطار مبادرة "القيادة الآمنة".

تصحيح المفاهيم الخاطئة: المخدرات لا تساعد على التركيز

تهدف الحملة إلى تصحيح المفاهيم الشائعة والخاطئة التي يتداولها البعض، خاصة بين السائقين، بشأن تعاطي المخدرات، مثل الاعتقاد الخاطئ بأن المخدر يساعد على التركيز أو يخفف التوتر، أو أنه يُعين على العمل لفترتين متتاليتين.



وفي هذا الإطار، أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن بعض الفئات، وعلى رأسهم السائقون، ما زالوا يعتقدون أن الحشيش أو غيره من المواد المخدرة قد تعزز الأداء الذهني أو الجسدي، وهو أمر يتنافى مع العلم والواقع.

وقال عثمان: "هذه المفاهيم الخاطئة تُعد من أخطر العوامل التي تؤدي إلى زيادة الحوادث، خاصة أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن السائقين الذين يقودون تحت تأثير الحشيش تزيد احتمالات تسببهم في حوادث بنسبة 3 أضعاف مقارنة بغيرهم".

دعم شامل عبر الخط الساخن 16023

تتضمن الحملة أيضًا التوعية بخدمات الخط الساخن "16023"، التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والذي يقدم علاجًا مجانيًا وسريًا لمرضى الإدمان، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات النفسية والدعم الاجتماعي، ومتابعة الحالات أثناء رحلة العلاج.

كما يوفر الخط الساخن المشورة للأسر حول كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطي، وطرق التعامل النفسي والسلوكي مع الحالات، بما يضمن تقديم الدعم الحقيقي للمتعافين ودمجهم في المجتمع مجددًا.

دعم ميداني وتنسيق مع المحافظات

وأكد الدكتور عمرو عثمان أن حملات التوعية تُنفذ بالتنسيق الكامل مع المحافظين في مختلف المحافظات، من أجل الوصول لأكبر عدد من السائقين والعاملين في قطاع النقل، لا سيما في المواقف العمومية، التي تُعد نقطة التقاء رئيسية مع هذه الفئة المهمة.

وأضاف: "نسعى إلى خلق وعي حقيقي بخطورة التعاطي ليس فقط على السائق، بل على حياة كل من يركب معه الطريق"، مشددًا على ضرورة الدمج بين جهود التوعية والعلاج والردع القانوني، خاصة في ظل تفعيل الحملات المرورية للكشف تعاطي السائقين، وفقًا لأحكام قانون المرور.

الحملة مستمرة.. والهدف: طرق أكثر أمانًا

تأتي هذه الحملة في ظل خطة متكاملة تُنفذها الدولة المصرية لمواجهة خطر تعاطي المخدرات، من خلال الجمع بين التوعية والعلاج، وتطبيق القانون بكل حزم على السائقين المخالفين.



ويؤكد صندوق مكافحة الإدمان أن الحملة مستمرة في كافة المحافظات، بهدف خفض نسب الحوادث المرورية الناتجة عن تعاطي المخدرات، وتأمين الطرق، وحماية الأرواح.

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