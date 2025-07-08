نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يوجه فرق الطوارئ لموقع حريق سنترال القاهرة لتقديم الدعم والإسعافات الأولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في استجابة عاجلة، دفعت فرق الطوارئ والاستجابة السريعة بالهلال الأحمر المصري إلى موقع الحريق الذي اندلع، صباح اليوم، بسنترال القاهرة بمنطقة رمسيس، وذلك فور ورود البلاغ بوقوع الحادث، بهدف تقديم خدمات الإسعافات الأولية، والدعم الإنساني، والمساهمة في مساندة جهود الدولة وسلطات الحماية المدنية في التعامل مع الحادث.

وأكد الهلال الأحمر المصري أن الفرق المنتشرة في محيط موقع الحريق مزوّدة بكافة التجهيزات الطبية واللوجستية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمواطنين المتأثرين، والتدخل الإغاثي عند الحاجة، بما يتماشى مع المعايير الدولية في الاستجابة للكوارث.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت، بلاغًا يفيد باندلاع حريق ضخم داخل مبنى سنترال القاهرة في شارع رمسيس، وهو أحد المباني التابعة للشركة المصرية للاتصالات ويقع في قلب العاصمة.



وسارعت قوات الدفاع المدني بالدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على النيران ومحاصرتها، وسط تكدسات مرورية جراء الحادث، فيما لم تُعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتواصل الجهات المعنية، بالتعاون مع فرق الطوارئ، عمليات السيطرة على الحريق وتأمين الموقع بالكامل، وسط متابعة من أجهزة الدولة المعنية، في الوقت الذي يتواجد فيه الهلال الأحمر كأحد الشركاء الرئيسيين في الاستجابة للكوارث والحالات الإنسانية الطارئة.

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