نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تسلم أسر ضحايا حادث طريق المنوفية تبرعا بقيمة 38 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سلمت وزارة التضامن الاجتماعي أسر ضحايا الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية الذي وقع الجمعة قبل الماضي التبرع الذي تلقته الوزارة من قبل أحد رجال الأعمال المصريين، والذي بلغت قيمته

38 مليون جنيه بواقع 2 مليون جنيه لأسرة كل ضحية.

وقام الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بتسليم التبرع لأسر الضحايا، مؤكدا حرص وزيرة التضامن الاجتماعي على إنهاء كافة الإجراءات سريعًا وتسليم كافة التعويضات والتبرعات المتعلقة بهذا الحادث لأسر الضحايا.

يشار إلي أن رجل الأعمال المتبرع طلب من الوزارة عدم الإفصاح عن اسمه وتسجيل التبرع من فاعل خير.

وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد الجمعة قبل الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

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