نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد مشروعات خدمية وثقافية بأكاديمية الفنون بالعمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من المشروعات الإنشائية والخدمية الجاري تنفيذها داخل أكاديمية الفنون بحي العمرانية، في إطار متابعة الجهود المبذولة للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المقدمة داخل الكيان الأكاديمي الثقافي الهام، وخدمة محيطه من المواطنين.

استهل المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء مستشفى جديد لخدمة المترددين على الأكاديمية من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين، بالإضافة إلى سكان المنطقة، حيث تم التأكيد على الانتهاء من أعمال التجهيزات والتشطيبات الداخلية للمستشفى مع بداية يناير 2026، على أن يعقب ذلك التنسيق لبدء أعمال فرشها بالأثاث والأجهزة الطبية اللازمة حيث تم تصميم المستشفى لتشمل كافة التخصصات الطبية، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة.

لافتا أن المستشفى مكونة من ١١ طابق مقامة على مساحة ٤٠٠٠ م٢ وتضم ٤ غرف عمليات وغرفة قسطرة قلبية و٩ عيادات خارجية و٢٥ غرفة إقامة ووحدة علاج طبيعي ووحدة غسيل كلوى ووحدة علاج كيماوى وحضّانات ووحدة رعاية مركزة ومطعم وكافتيريا وسكن للطاقم الطبى ومقر إدارى.

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء مسرح جديد ضمن خطة تطوير المنشآت الثقافية داخل الأكاديمية، والذي يُعد إضافة متميزة للبنية التحتية الثقافية، وسيُسهم في دعم الأنشطة الفنية والإبداعية للطلاب، وتنمية المواهب الشابة.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في القطاعات الثقافية والخدمية، وأن هذه المشروعات تُعد خطوة هامة نحو تقديم خدمات صحية وثقافية تليق بالمواطنين والمنتسبين للمؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة لن تدّخر جهدًا في تذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لدفع معدلات الإنجاز وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

رافق المحافظ خلال جولته: هند عبد الحليم نائب المحافظ والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، واللواء محمد الضُبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

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