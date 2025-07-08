نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. طلاب الثانوية العامة “النظام القديم” يؤدون امتحان الديناميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاستعدادات المكثفة لاستكمال مواعيد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، يواصل طلاب أداء امتحاناتهم اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، وسط إجراءات احترازية وتنسيق كامل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ة يؤدي طلاب النظام القديم امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لشعبة علمي رياضيات في الفترة الصباحية، بمدة ساعتين فقط، اليوم الثلاثاء.



في السياق ذاته، يخوض طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم؛ حيث يتقدم طلاب شعبة العلوم لاختبار مادة الجيولوجيا، فيما يمتحن طلاب شعبة علمي رياضيات مادة الرياضيات التطبيقية.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الامتحانات إلى قياس مدى استيعاب الطالب للمفاهيم العلمية وقدرته على توظيفها في حل المشكلات، بعيدًا عن الحفظ الصرف.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين – في النظامين الجديد والقديم – امتحان مادة التاريخ (الورقة الثانية)، مستفيدين من نسخ “برايل” المطبوعة خصيصًا لهم، إضافة إلى دعم صوتي داخل اللجان لتوضيح التعليمات وشروط الإجابة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وقد أتاحت غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى واستفسارات الطلاب وأولياء الأمور طوال فترة الامتحانات، فضلًا عن منصة إلكترونية لعرض الجداول الوقائية واللوجستية في اللجان.

وتدعو الوزارة الطلاب إلى الوصول قبل الموعد بنصف ساعة لاستكمال إجراءات التعقيم والتفتيش بسرعة ويسر.

في ختام هذا اليوم الحاسم، يطمح الطلاب إلى تحقيق درجات عالية تعزز فرصهم في اختيار التخصص الجامعي المناسب، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح في أداء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.