نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة النظام القديم منذ قليل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل، اختبار مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة النظام القديم وامتحان مقاييس المفاهيم، لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين – في النظامين الجديد والقديم – امتحان مادة التاريخ (الورقة الثانية)، مستفيدين من نسخ “برايل” المطبوعة خصيصًا لهم، إضافة إلى دعم صوتي داخل اللجان لتوضيح التعليمات وشروط الإجابة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وقد أتاحت غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى واستفسارات الطلاب وأولياء الأمور طوال فترة الامتحانات، فضلًا عن منصة إلكترونية لعرض الجداول الوقائية واللوجستية في اللجان.

وتدعو الوزارة الطلاب إلى الوصول قبل الموعد بنصف ساعة لاستكمال إجراءات التعقيم والتفتيش بسرعة ويسر.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استمرار المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية، وكاميرات المراقبة داخل اللجان، والتنسيق الكامل مع غرف العمليات في المديريات، ووزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب.

كما شدد رئيس عام الامتحانات، خالد عبد الحكم، على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط دخول الطلاب وتوزيع كراسات الامتحان في المواعيد المحددة، إلى جانب ضمان الدقة في توزيع كراسات الأسئلة التي تتضمن تراجم.

وتواصل الوزارة جهودها المكثفة لضبط العملية الامتحانية ومواجهة أي محاولات غش أو إخلال بالنظام، مع تأكيدها على تطبيق جميع التعليمات الواردة بشأن سلامة الامتحانات وانضباط اللجان على مستوى الجمهورية.