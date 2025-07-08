احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 يوليو 2025 12:32 صباحاً - سلمت وزارة التضامن الاجتماعي أسر ضحايا الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية الذي وقع الجمعة قبل الماضى التبرع الذى تلقته الوزارة من قبل أحد رجال الأعمال المصريين، والذي بلغت قيمته 38 مليون جنيه بواقع 2 مليون جنيه لأسرة كل ضحية.

وقام الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بتسليم التبرع لأسر الضحايا، مؤكدا حرص وزيرة التضامن الاجتماعي على إنهاء كافة الإجراءات سريعاً وتسليم كافة التعويضات والتبرعات المتعلقة بهذا الحادث لأسر الضحايا.

ويشار إلى أن رجل الأعمال المتبرع طلب من الوزارة عدم الإفصاح عن اسمه وتسجيل التبرع من فاعل خير.

وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد الجمعة قبل الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

وزارة التضامن تسلم أسر ضحايا حادث طريق المنوفية تبرعا بقيمة 38 مليون جنيه وزارة التضامن تسلم أسر ضحايا حادث طريق المنوفية تبرعا بقيمة 38 مليون جنيه

جانب من زيارة وفد التضامن جانب من زيارة وفد التضامن

وفد التضامن مع الأهالى وفد التضامن مع الأهالى

زيارة وفد التضامن زيارة وفد التضامن

وفد وزارة التضامن وفد وزارة التضامن