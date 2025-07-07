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المصرية للاتصالات: فصل التيار خلال الحريق سبب تأثر الخدمة.. وتعويض المتضررين

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المصرية للاتصالات: فصل التيار خلال الحريق سبب تأثر الخدمة.. وتعويض المتضررين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 يوليو 2025 11:37 مساءً - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أن الحريق الذي اندلع عصر اليوم داخل سنترال رمسيس بوسط القاهرة تم التعامل معه فورًا بالتعاون مع قوات الحماية المدنية.

 

وقالت الشركة أنه قد تم فصل الكهرباء عن المبنى بالكامل خلال عملية إخماد النيران لضمان سلامة العاملين وعدم انتشار النيران بشكل أكبر، ما تسبب في تعطيل مؤقت في بعض خدمات الاتصالات، مشيرة إلى أنه سيتم حصر جميع الخدمات التي تأثرت فور الانتهاء من عمليات الإطفاء من أجل تعويض المتضررين، كما أكدت أن الفرق الفنية ستباشر أعمالها لضمان عودة الخدمات للعمل بشكل كامل في أسرع وقت.

 

وأشارت الشركة إلى أن قيادات الشركة انتقلت لموقع الحريق منذ اللحظات الأولى لمتابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة مع جميع الجهات المعنية.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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