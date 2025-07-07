الصحة تعلن أرقاما بديلة للإسعاف فى بعض المحافظات بعد تعطل الخط الساخن 123

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 يوليو 2025 10:36 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص أرقام بديلة للتواصل مع خدمات الإسعاف فى عدد من المحافظات، وذلك بعد تعطل مؤقت في خدمة الخط الساخن الموحد 123، لضمان استمرار تقديم الخدمة الطارئة للمواطنين دون انقطاع.
وأكدت الوزارة أن فرق الإسعاف متأهبة بكامل طاقتها في جميع المحافظات، وأنه تم تخصيص أرقام أرضية لغرف العمليات الإقليمية لتلقي البلاغات لحين الانتهاء من إصلاح الخدمة المركزية. أرقام الإسعاف البديلة بحسب الأقاليم:◾ أولًا: إقليم القاهرة الكبرى
محافظة القليوبية:
0133222100 (غرفة العمليات)
◾ ثانيًا: إقليم الإسكندرية
محافظة الإسكندرية:
033925810 – 033923028
محافظة البحيرة:
033920506
محافظة مطروح:
033921374
المنوفية: 0482176060 / 0482176049 / 0482177492 / 0482177493
الغربية: 0403350113 / 0403403123 / 0403332700 / 0403333343
دمياط: 0572321008 / 0572322217 / 0572324029 / 0572324028 / 0572326008
الدقهلية: 0502395373 / 0502250965 / 0502250971 / 0502354277 / 0502354283
كفر الشيخ: 0473139049 / 0473139636 / 0473138291 / 0473138526
رابعاً إقليم القناة (مجموعة ثانية من المحافظات):
الشرقية: 0552362761 / 0552361281 / 0552361261 / 0552361269
الإسماعيلية: 0643915967 / 0643921030 / 0643921033 / 0643917623 / 0643204291
بورسعيد: 0663220693
السويس: 0623438673 / 0623438718
شمال سيناء: 0683360123 / 0683360299 / 0683360298 / 0683355680
جنوب سيناء: 0693665090 / 0693665088 / 0693665089
إقليم شمال الصعيد:
الفيوم: 0842170454 / 0842170339 / 0842170340 / 0842170415
بني سويف: 0822137429 / 0822137234 / 0822137232 / 0822137231 / 0822137228 / 0822137431 / 0822137230 / 0822137432
المنيا: 0862372512 / 0862330053
سادساً إقليم وسط الصعيد:
أسيوط: 0882148149
سوهاج: 0932116214 / 0932116233
الوادي الجديد: 0922936597
سابعاً إقليم جنوب الصعيد:
قنا: 0963360150 / 0963360012
الأقصر: 0952278537 / 0952273866
البحر الأحمر: 0653544363 / 0653544364 / 0653544365
أسوان: 0972491032 / 0972491037