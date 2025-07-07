الهلال الأحمر المصرى يوجّه فرق الطوارئ إلى سنترال القاهرة لتقديم الإسعافات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 يوليو 2025 10:36 مساءً - توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري، إلى موقع حريق سنترال القاهرة، برمسيس، فور وقوع الحريق الذي نشب منذ ساعات قليلة، لتقديم خدمات الإسعافات الأولية، ومساندة سلطات الدولة بكافة التدخلات اللازمة.

وفى سياق متصل، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد المصابين فى حادث الحريق الذى اندلع اليوم الإثنين، 7 يوليو 2025، في سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة الي 21 حالة حتى الآن ولا توجد وفيات.

‎واستجابة للحادث، دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ17 سيارة إسعاف مجهزة للتعامل مع الحريق. ووفقًا للإحصائية المبدئية، أسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنًا، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقى العلاج.