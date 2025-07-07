نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الصحة: إصابة 14 مواطنًا فى حريق سنترال رمسيس ونقلهم للمستشفى القبطى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منطقة وسط القاهرة مساء الإثنين 7 يوليو 2025 حريقًا هائلًا اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس، أحد المراكز الحيوية لشبكات الاتصالات، ما تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة التي غطت سماء وسط العاصمة، ودفع الجهات المعنية إلى رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة تداعيات الحادث.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 14 مواطنًا جراء الحريق، تم نقلهم إلى المستشفى القبطي لتلقي الرعاية الطبية، فيما دفعت هيئة الإسعاف بـ 17 سيارة مجهزة للتعامل مع المصابين ميدانيًا ونقل الحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تفاصيل الحادث لحظة بلحظة، ووجّه بانعقاد غرفة الأزمات المركزية في الوزارة، بالتنسيق مع غرف الطوارئ في المديريات، لمتابعة الوضع وتقديم الدعم الكامل.

كما ناشدت الوزارة المواطنين في بيانها، أنه في حال تعذر الاتصال على الرقم 123 المخصص لخدمات الإسعاف، يمكن التواصل مع رقم النجدة 122 لطلب سيارات الإسعاف. كما أرفقت أرقامًا بديلة للتواصل في حالات الطوارئ:

01270055785

01279541644

01157374108

01124490657

كما أكدت إمكانية الاتصال على الرقم 137 من أي خط أرضي للاستفسار عن خدمات الرعاية المركزة والحضانات.

بالتزامن مع الحادث، تداول العديد من عملاء البنوك شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتعطل خدمات ماكينات الصراف الآلي في عدة مناطق بالقاهرة، وتحديدًا بعد انتشار الحريق في محيط سنترال رمسيس.

تأثر بعض ماكينات الصراف الآلي في أعقاب الحريق

وكشفت مصادر مصرفية أن السبب في تعطل بعض الماكينات يعود إلى اعتمادها على خطوط الاتصالات الأرضية التي تأثرت بالحريق، بينما الماكينات التي تعمل بشرائح الاتصال اللاسلكية (SIM) لم تتأثر وظلت تعمل بصورة طبيعية، وهو ما أدى إلى تباين في مستوى الخدمة بين المناطق.

وأوضحت المصادر أن العطل لم يكن عامًا بل موضعيًا في بعض النقاط التي تتغذى من الشبكات الأرضية المرتبطة بالمبنى المتضرر، مشيرة إلى أن الفرق الفنية للبنوك تدخلت بسرعة لإعادة تشغيل الأجهزة المتوقفة، وتوفير البدائل الممكنة للمواطنين المتضررين.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة عن إغلاق شارع رمسيس بشكل مؤقت لتسهيل وصول سيارات الإطفاء والإسعاف، ولضمان سلامة المواطنين، كما تم فصل الكهرباء والغاز عن المبنى كإجراء احترازي لتفادي تفاقم الموقف.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، كما أنقذت أربعة موظفين كانوا عالقين داخل مكاتب مغلقة، وتم إسعاف عدد من المصابين باختناقات في موقع الحادث.

وتخضع الواقعة حاليًا لتحقيقات موسعة من جانب الجهات المختصة لتحديد الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، في ظل ترجيحات أولية تشير إلى حدوث ماس كهربائي، إلا أن التقرير الرسمي لم يصدر بعد.

ويعد سنترال رمسيس من المرافق الحيوية في قطاع الاتصالات بالقاهرة، حيث يربط بين شبكات الهاتف الأرضي والعديد من الخدمات الرقمية التي تعتمد عليها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ما يفسر تأثر بعض الخدمات التقنية بعد اندلاع الحريق.