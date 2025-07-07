نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "الصحة" تعلن عدد إصابات حريق سنترال رمسيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث الحريق الذي اندلع اليوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، في سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة. وقد وجه بانعقاد غرفة الأزمات المركزية في وزارة الصحة، إضافة إلى غرف الأزمات بمديريات الشؤون الصحية في المحافظات على مدار الساعة؛ لضمان المتابعة الدقيقة والفورية للحادث وتقديم الدعم اللازم.

واستجابة للحادث، دفعت هيئة الإسعاف المصرية بسبع عشرة سيارة إسعاف مجهزة للتعامل مع الحريق. ووفقًا للإحصائية الأولية، أسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنًا؛ نُقِلوا على الفور إلى المستشفى القبطي في شارع رمسيس لتلقي العلاج.

تهيب وزارة الصحة بالمواطنين، في حال تعذر الاتصال بخدمات الإسعاف على الرقم 123، التواصل مع رقم النجدة 122 لطلب سيارات الإسعاف في الحالات الطارئة. كما يمكن التواصل على الأرقام البديلة: 01270055785، 01279541644، 01157374108، 01124490657، أو الاتصال بالرقم 137 من أي خط هاتفي أرضي للاستفسار عن خدمات الرعاية المركزة والحضانات.