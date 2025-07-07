نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استجابة لـ "دوت الخليج"..محافظة الجيزة ترفع تراكمات المخلفات بمدخل مقابر مدينة الحوامدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت محافظة الجيزة، من خلال مجلس مدينة الحوامدية، أعمال رفع القمامة المتراكمة أمام مدخل مقابر مدينة الحوامدية، والتي كانت قد تسببت في غلق الطريق المؤدي إليها، وذلك في استجابة سريعة لبوابة الوفد وشكاوى الأهالي.

كان أهالي مدينة الحوامدية، قد أعربوا عن غضبهم من تكرار مشهد تراكم المخلفات في نفس المكان، رغم تنفيذ حملات نظافة سابقة، مؤكدين أن القمامة تعود للتكدس خلال أيام قليلة، ما يثير تساؤلات حول جدوى الحملات المؤقتة وغياب منظومة متابعة فعالة، مطالبين بحلول جذرية ودائمة.

وتسببت التراكمات في إغلاق المدخل الرئيسي المؤدي للمقابر، ما صعّب على المواطنين أداء واجب دفن ذويهم، فضلًا عن انتشار روائح كريهة وتكاثر الحشرات والقوارض، وهو ما يمثل تهديدًا للصحة العامة وإساءة لحرمة الموتى.

وعقب نشر الاستغاثة، كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع الموقف، حيث تحرك على الفور مجلس مدينة الحوامدية برئاسة هاني السيسي، وبمشاركة نائبيه نبيل قدري ورفعت حافظ، وتم البدء في أعمال رفع القمامة باستخدام معدات النظافة وسيارات النقل الثقيل، مع استمرار العمل لحين الانتهاء الكامل من تنظيف الموقع.

وأكد مسؤولو مدينة الحوامدية، أنه سيتم تكثيف أعمال المتابعة اليومية للمنطقة، لمنع تكرار المشكلة، إلى جانب بحث توفير صناديق قمامة مناسبة لتشجيع المواطنين على التخلص السليم من النفايات.

ويأمل الأهالي أن تسهم هذه الاستجابة السريعة في إنهاء الأزمة، وأن تشهد الفترة المقبلة تطبيق منظومة متكاملة تشمل الرقابة والتوعية وتطبيق القانون، للحفاظ على نظافة المدينة واحترام حرمة الموتى.

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