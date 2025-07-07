نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق سنترال رمسيس يشل خدمات السحب الإلكتروني.. تعطل جزئي لماكينات الصراف الآلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار حريق ضخم اندلع داخل سنترال رمسيس مساء الإثنين 7 يوليو 2025 حالة من القلق بين المواطنين، خاصة بعد أن تداول عدد من عملاء البنوك منشورات وتعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى تعطُّل عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي في عدد من المواقع الحيوية بالقاهرة، لا سيما في المناطق المحيطة بموقع الحريق.

كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن تعطل بعض ماكينات الصراف الآلي يعود إلى أن هناك أنواعًا من الماكينات تعتمد على خطوط التليفون الأرضي في الاتصال بالشبكات البنكية، وهو ما قد يتأثر مباشرةً بالحريق الذي شب في السنترال، نظرًا لاحتمالية تضرر البنية التحتية لشبكة الاتصالات الأرضية المرتبطة بالمبنى.

وأضافت المصادر أن هناك نوعًا آخر من الماكينات يعمل باستخدام شرائح المحمول (SIM Cards)، وهذه الماكينات قد لا تتأثر بالحريق بشكل مباشر، وهو ما أدى إلى اختلاف التجربة بين العملاء في أماكن مختلفة، حيث أبلغ البعض عن تعطل الماكينات بينما ظلّت تعمل بشكل طبيعي في مواقع أخرى.

حريق سنترال رمسيس يشل خدمات السحب الإلكتروني

مشهد الحريق.. إخلاء ومصابون

وتسبب الحريق في انتشار سحابة كثيفة من الدخان الأسود غطت سماء منطقة وسط القاهرة، بينما سارعت قوات الحماية المدنية إلى محاصرة النيران داخل مبنى سنترال رمسيس، وسط حالة طوارئ مشددة من مختلف الجهات.

وقررت الإدارة العامة لمرور القاهرة إغلاق شارع رمسيس مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والتأمين، كما تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن المبنى بالكامل كإجراء احترازي، منعًا لحدوث أضرار أكبر أو انفجارات محتملة.

وأكدت مصادر أمنية أن الحريق أدى إلى إصابة 7 أشخاص باختناقات نتيجة استنشاق الدخان الكثيف، وقد تم التعامل معهم ميدانيًا من خلال الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، دون تسجيل حالات وفاة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

كما نجحت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية في إجلاء 4 موظفين كانوا محاصرين داخل مكاتب مغلقة في أحد طوابق المبنى، وتم إخراجهم بسلام، في الوقت الذي تواصل فيه القوات جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده.

حريق سنترال رمسيس يشل خدمات السحب الإلكتروني

الجهات المعنية تحقق وتتابع

بدأت الجهات المختصة التحقيق الفوري في أسباب اندلاع الحريق، وسط توقعات أولية بحدوث ماس كهربائي أو عطل فني داخل السنترال، في انتظار صدور التقرير الفني النهائي من لجنة المعاينة.

ودعت وزارة الداخلية والمرافق الفنية التابعة لوزارة الاتصالات المواطنين إلى الهدوء والتريث، مؤكدة أن العمل جارٍ لإعادة تشغيل الشبكات الأرضية المتأثرة، وتنسيق الجهود مع شركات الاتصالات لاستعادة الخدمة في أقرب وقت.