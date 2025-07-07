نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حريق سنترال رمسيس يتسبب في انقطاع الاتصالات ببعض القنوات الفضائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسبب الحريق الذي اندلع صباح اليوم داخل سنترال رمسيس بوسط القاهرة في تأثر جزئي بخدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من المناطق المحيطة، وذلك نتيجة تضرر بعض المعدات الفنية داخل المبنى، وتسبب حريق رمسيس في انقطاع الاتصالات ببعض القنوات الفضائية.

السيطرة على حريق رمسيس

وقالت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات إن الفرق الفنية بدأت فور السيطرة على الحريق أعمال الفحص والصيانة، لاحتواء الآثار الناتجة عن الحادث وإعادة الخدمات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وأضافت المصادر أن العمل جارٍ على قدم وساق بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن التأثير يجري التعامل معه بشكل فوري، مع إعطاء الأولوية للمواقع الحيوية والمناطق الأكثر تضررًا.

وكان المهندس محمد نصر الدين، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، قد توجه إلى موقع الحريق فور وقوعه، برفقة عدد من نواب وقيادات الشركة، لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا، والوقوف على حجم الأضرار، وضمان استعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن.



سبب الحريق

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق بسنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف.

ورجح مصدر أن يكون سبب اشتعال الحريق ماسا كهربائيا ولا سيما مع ارتفاع حرارة الطقس.

وقالت مصادر إنه جرى فصل التيار الكهربائي عن محيط الحريق كإجراء احترازي.