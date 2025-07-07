نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تنفي وجود حريق بأحد القطارات الروسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صحة ما تم نشره حول فيديو وجود حريق بأحد القطارات الروسية الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية.

وتؤكد الهيئة أن هذا الفيديو قديم وهذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة ولا يوجد أي حريق بأحد القطارات على مستوى الجمهورية والحركة منتظمة بكافة خطوط الشبكة.

وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر السادة المواطنين، عدم الانسياق وراء هذه الشائعات والأخبار المغلوطة التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية من وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر.