توافد ممثلى الأحزاب لحضور الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 يوليو 2025 09:36 مساءً - توافد رؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، إلى مقر حزب حماة الوطن. لحضور الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية

وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ كلاً من أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، الوفد، المصري الديمقراطي، العدل، الإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصري، والمؤتمر، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية

الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية

الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية

الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية

الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية

الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية

الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية