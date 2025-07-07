تنظيم الاتصالات تعوض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 يوليو 2025 09:36 مساءً - حدث حريق مساء اليوم بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات؛ مما أدي إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات، وتقوم فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بالجهود اللازمة للسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال، وجاري العمل على استعادة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القليلة القادمة، كما يجري حصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من هذا الحريق.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض كافة العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة، وتقوم كافة الأجهزة المعنية بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن عدد شرائح المحمول المستخدمة في السوق المصرية يقترب من 120 مليون شريحة، فيما يبلغ عدد اشتراكات الإنترنت الثابت نحو 10 ملايين اشتراك، إلى جانب أكثر من 13 مليون اشتراك في خدمات الهاتف الأرضي المنزلي.