نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «بيت الزكاة والصدقات» يشارك في الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي يقام في المدة من 7-21 يوليو 2025م.

وتأتي مشاركة بيت الزكاة والصدقات في معرض مكتبة الإسكندرية في إطار الدور التوعوي والخدمي الذي يضطلع به البيت، وتتمحور تلك المشاركة حول جانبين رئيسيين:

الجانب الأول: تعريفي، يستعرض تاريخ إنشاء «بيت الزكاة والصدقات» منذ صدور القرار بالقانون رقم (123) لسنة 2014م الصادر من فخامة رئيس الجمهورية، وأبرز برامج البيت التنموية ومبادراته المستمرة داخل مصر وخارجها، التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب الإغاثات العاجلة التي قدمها البيت إلى العديد من الدول، وعلى رأسها قطاع غزة، الذي تلقى حتى الآن نحو 11 قافلة إغاثية، ضمن حملة «أغيثوا غزة» التي أطلقها البيت استجابة لنداء الإمام الأكبر، تحت شعار: «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين».

الجانب الثاني: ثقافي توعوي، يركّز على التعريف بفريضة الزكاة وفضلها وضرورة الالتزام بأدائها، مع بيان مصارفها الشرعية الواردة في قول الله تعالى: {‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

ويحرص فريق عمل «بيت الزكاة والصدقات» في مشاركته في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب على تقديم كتيب «دليل المزكِّي» لرواد الجناح، إلى جانب توزيع مجموعة من الهدايا التذكارية للأطفال والزوار، وتنظيم لقاءات توعوية تسهم في نشر ثقافة الزكاة ومفاهيم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

ويواصل «بيت الزكاة والصدقات» جهوده الرامية إلى دعم العمل الخيري المنظم وتعزيز وعي المجتمع بأهمية الزكاة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، تحت إشراف مباشر من فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر.