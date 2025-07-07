نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «بيت الزكاة والصدقات» يحقق أحلام 100 فتاة يتيمة بالزواج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» الانتهاء من صرف إعانات الزواج لـ100 فتاة يتيمة من غير القادرات، في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن مرحلة جديدة من برنامج «فرحة» خلال شهر يوليو الجاري؛ لأدخال السرور على هؤلاء اليتيمات ونشر الفرحة في المجتمع، فقد قال سيدنا رسول الله ﷺَ: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ...» [رواه ابن أبي الدنيا والطبراني]



وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود التي يبذلها البيت لدعم الفتيات اليتيمات ومساندتهن في تأسيس أُسْرَة جديدة، عن طريق مساعدتهن في توفير مستلزمات الزواج الأساسية، بما يُخفف عن كاهلهن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية؛ إيمانًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَا ‌وَكَافِلُ ‌الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.» وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا. [مسند الإمام أحمد]



وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 7 من يوليو 2025م، أن طلبات الدعم قُدِّمت عبر الموقع الإلكتروني للبيت، حيث استقبل المختصون في البيت المستندات المطلوبة، وروجعت بعناية للتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، قبل صرف مساعدات تيسيير الزواج، بما يضمن سهولة الوصول للفتيات المستفيدات بشفافية ويُسر.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن المساعدات المقدمة شملت دعمًا ماليًّا لتوفير المستلزمات المعيشة الضرورية لإتمام الزواج، بالاضافة إلى توفير الأجهزة الكهربائية اللازمة وفقًا لمتطلبات كل فتاة، انطلاقًا من حرص البيت على المشاركة الفاعلة في التخفيف عن الفتيات اليتيمات ومساعدتهن على بناء مستقبل أكثر استقرارًا وأملًا.

وتجدد مبادرة «فرحة» دعوتها للراغبين في الاستفادة بالتسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني التالي:

