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أحمد جودة - القاهرة - لحظة بلحظة.. بلغ (274) طلب الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن عدد المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 خلال اليوم الثالث.

انتخابات مجلس الشيوخ، تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات لليوم الثالث على التوالي متابعت سير الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عبر غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتلقي الهيئة طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ منذ الساعه 9:00 صباحًا، عبر لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ الشيوخ.

وباشرت أول لجنة عملها في محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، تلتها محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وتوالت باقي اللجان في استقبال طلبات الترشح المقدمة اليوم على النظام الفردي.

واستمر عمل اللجان حتى الساعة 5:00 مساءً، وكانت آخر لجنتين بمحكمتي شرق الإسكندرية الابتدائية وجنوب القاهرة الابتدائية.

إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 حتى الآن

وبلغ عدد طلبات الترشح التي قدمت اليوم (38) طلب، ولم يشهد اليوم الثالث أيضًا أي ترشح على نظام القوائم ليبلغ عدد راغبي الترشح الذين يتقدموا بأوراقهم إلى (274) طلب خلال الأيام الثلاثة الأولى لفتح باب الترشح.

خلو المعوقات

وتشهد عملية التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ الخلو من المعوقات حتى الآن، ولم ترصد غرفة العمليات من خلال المتابعة اللحظية أي معوقات على مدار اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الذي أعدتة الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا.