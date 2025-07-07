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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدين خارج المجموع ويشترط النجاح.. ننشر المواد الدراسية بالصف الثالث الثانوي بنظام البكالوريا الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المواد الدراسية الأساسية والتخصص بالصف الثالث الثانوي بنظام البكالوريا بعد موافقة البرلمان على تطبيقها على اللاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.
- المواد الدراسية الأساسية بالصف الثالث الثانوي بنظام البكالوريا: التربية الدينية مادة أساسية فى جميع التخصصات وتعتبر مادة نجاح ورسوب ولكنها غير مضافة للمجموع ويكون النجاح فيها من 70%.
- مواد التخصصية:
- مسار الطب وعلوم الحياة يدرس الطالب الأحياء مستوى متقدم - الكيمياء مستوى متقدم.
- مسار الهندسة وعلوم الحاسب : الرياضيات مستوى متقدم - الفيزياء مستوى متقدم.
- مسار الأعمال : يدرس الطالب مادة الاقتصاد مستوى متقدم - الرياضيات.
- مسار الآداب والفنون : يدرس الطالب الجغرافيا مستوى متقدم - الاحصاء.