نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدين خارج المجموع ويشترط النجاح.. ننشر المواد الدراسية بالصف الثالث الثانوي بنظام البكالوريا الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المواد الدراسية الأساسية والتخصص بالصف الثالث الثانوي بنظام البكالوريا بعد موافقة البرلمان على تطبيقها على اللاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

- المواد الدراسية الأساسية بالصف الثالث الثانوي بنظام البكالوريا: التربية الدينية مادة أساسية فى جميع التخصصات وتعتبر مادة نجاح ورسوب ولكنها غير مضافة للمجموع ويكون النجاح فيها من 70%.

- مواد التخصصية:

- مسار الطب وعلوم الحياة يدرس الطالب الأحياء مستوى متقدم - الكيمياء مستوى متقدم.

- مسار الهندسة وعلوم الحاسب : الرياضيات مستوى متقدم - الفيزياء مستوى متقدم.

- مسار الأعمال : يدرس الطالب مادة الاقتصاد مستوى متقدم - الرياضيات.

- مسار الآداب والفنون : يدرس الطالب الجغرافيا مستوى متقدم - الاحصاء.