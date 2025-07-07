الأهلى يعلن عن صفقة جديدة خلال ساعات قليلة ورحيل ياسين مرعى من فاركو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 يوليو 2025 06:32 مساءً - أعلن نادى فاركو رحيل ياسين مرعي مدافع الفريق، بعدما حصل الأهلى على الاستغناء الخاص به، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكتبت الصفحة الرسمية لفاركو: "شكرًا ياسين مرعى بالتوفيق فى المرحلة القادمة".

ومن المنتظر أن يعلن النادى الأهلى عن الصفقة بشكل رسمى خلال ساعات، بعدما تسلم الأهلي الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء إجراءات الصفقة مع النادي البرتقالى.

بدأ الجهاز الإداري للنادى الأهلى إنهاء إجراءات سفر ياسين مرعى الوافد الجديد لمعسكر تونس بعد إنهاء إجراءات ضمه من نادى فاركو.

وتوصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع فاركو لضم ياسين مرعي مدافع الفريق لمدة خمسة مواسم مقابل 35 مليون جنيه.

وكان الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا".

ياسين مرعى صاحب الـ 23 عاما خاض 22 مباراة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع هدفا في الموسم المنقضي.

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد. فضم أحمد رمضان من سيراميكا معارا ومصطفى العش بشكل نهائي من زد.

ويمتلك الأهلي أيضا كل من ياسر إبراهيم والمغربي أشرف داري في مركز قلب الدفاع.

ورحل رامي ربيعة عن الأهلي بنهاية تعاقده وانتقل للعين للإماراتي.

يضع مسئولو النادى الاهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

ويعود الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.